L’Arsenal non verrà ceduto al co-fondatore di Spotify: l’annuncio della famiglia Kroenke, proprietaria del club inglese

La famiglia Kroenke non cederà l’Arsenal a Daniel Ek, co-fondatore di Spotify. L’annuncio.

«Non abbiamo ricevuto alcuna offerta e non ne accetteremo alcuna. La nostra ambizione all’Arsenal è quella di competere per i maggiori trofei e puntiamo a migliorare la nostra competitività sul campo per raggiungere i traguardi».