Nunez Napoli, Ruud Krol: «Che coppia sarebbero lui e Lukaku, ci sarebbe da divertirsi. Noa Lang e Beukema: a Conte servirebbero e garantirebbero questo»

Le parole di Ruud Krol, ex calciatore olandese del Napoli, sulle possibili mosse di calciomercato degli azzurri. Tutti i dettagli

Ruud Krol è la persona giusta per ragionare sulle possibili opzioni olandesi che il Napoli potrebbe scegliere per questa sessione di calciomercato. Lui in azzurro ha giocato con la riapertura delle frontiere negli anni ’80 e lo ha fatto da fuoriclasse. Ecco il suo pensiero affidato a La Gazzetta dello Sport.

L’IDEA NOA LANG – «É un giocatore molto forte, l’ideale per il Napoli e per il suo calcio. Un talento vero che adesso può esplodere definitivamente, perché qui le cose sono già capitate con alcuni suoi colleghi. Il successo in campionato con il Psv porta pure la sua firma, come è giusto che ci sia: ci sono tanti gol, gli assist ed una presenza decisiva. Lang sa anche come si vince, dunque, e lo ha fatto in rimonta, contro il mio Ajax, in un finale di stagione che sembrava compromesso e che invece s’è chiuso con una rimonta straordinaria».

L’ADATTAMENTO IN ITALIA – «Imparerà in fretta, è intelligente. Non si limiterà a segnare. E poi Conte lascia il segno, come si è visto nell’ultima stagione. Quando entri in una grande squadra, e il Napoli lo è, il periodo di ambientamento è brevissimo. E il tecnico incide, s’è avuto modo di rendersene conto».

SAM BEUKEMA – «Mi ha sorpreso per il modo in cui si è inserito nel Bologna, è arrivato in Italia due anni fa ma si è impadronito immediatamente del ruolo e delle esigenze. Forse è arrivato persino tardi nel campionato italiano, perché le doti si intravedevano da noi, però poi si è imposto, è cresciuto, si è evoluto sino a diventare un personaggio da mercato».

L’IDEA NUNEZ – «La volontà di costruire un gruppo fortissimo, in grado di difendere il titolo di campione d’Italia e magari riprovarci per arrivare al quinto scudetto nella storia del club. Siamo ancora a giugno, il mercato non è ancora cominciato, ma stiamo parlando di calciatori di enorme qualità, dunque di ambizioni: De Bruyne è già arrivato; Lang, Nunez e Beukema sono obiettivi principali. Immagino semplicemente la coppia di centravanti, Lukaku con Nunez, e resto stupito al pensiero di vederli giocare assieme. Ci sarebbe da divertirsi».