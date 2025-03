Krol: «Scudetto? Vincerà l’Inter, il mio Napoli ha perso troppi punti. Koopmeiners? Sono sicuro di una cosa»

Le parole di Ruud Krol, ex difensore olandese, sulla lotta scudetto in Serie A e sulla stagione di Koopmeiners. Tutti i dettagli in merito

Ruud Krol ha parlato a La Stampa della lotta scudetto in Serie A che coinvolge il Napoli.

SCUDETTO – «Vincerà l’Inter. Il mio Napoli ha perso punti per strada che non doveva perdere. Mi sembra quella costruita meglio e non ho mai creduto alla troppe partite come ostacolo: ai giocatori importa andare in campo e fare il loro lavoro».

ALLENATORE MIGLIORE – «Resta Spalletti».

MOTTA – «Il suo gioco è moderno, tutti sono chiamati a muoversi e a scambiarsi di posizione. L’anno scorso non mi sono perso una partita del Bologna. Il salto in un club come la Juve non è facile, ma sono fiducioso e lo è anche il gruppo».

KOOPMEINERS – «Per un centrocampista cambiare squadra è difficile, ma lui ha tutte le qualità che servono. Presto vi accorgerete della sua forza».