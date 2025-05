Krstovic, grande asta per il centravanti del Lecce! Quali sono le squadre interessate all'attaccante? La lista - Calcio News 24

Krstovic, chiave del calciomercato Lecce, è molto seguito da diversi club. Si allunga la lista per il centravanti giallorosso

Nikola Krstovic continua ad attirare l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero. L’attaccante montenegrino, protagonista con la maglia del Lecce in questa stagione, è finito al centro di numerose voci di mercato. A riportare le ultime novità è stato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso del format video “Tornelli e ritornelli”, prodotto dal Quotidiano di Puglia.

Secondo quanto rivelato da Schira, anche la Roma avrebbe manifestato un concreto interesse per Krstovic durante la sessione invernale di calciomercato. Un sondaggio che si aggiunge a quello già noto da parte del Milan, club che aveva seguito da vicino il centravanti classe 2000. Entrambe le società avrebbero valutato l’attaccante come un possibile rinforzo per il reparto offensivo, colpiti dal suo impatto nella prima parte di stagione con la maglia del Lecce.

Ma non è tutto: tra gli estimatori di Krstovic si è mosso anche il Betis Siviglia. Il club spagnolo si è spinto oltre il semplice interesse, arrivando a presentare un’offerta formale per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Come riportato, la proposta è stata recapitata tramite posta certificata (PEC), segno di una trattativa ben avviata. L’offerta del Betis si sarebbe aggirata intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante che dimostra quanto il club andaluso creda nel potenziale del giovane attaccante.

Nonostante l’interesse concreto da parte della Spagna, l’appeal di Krstovic resta forte anche nel campionato italiano. Diversi club di Serie A, oltre a Roma e Milan, continuano a monitorare con attenzione la situazione, consapevoli che un giocatore con le sue caratteristiche – forza fisica, senso del gol e margini di crescita – può rappresentare un investimento importante sia per il presente che per il futuro.

Per il Lecce, che ha puntato su di lui con lungimiranza, Krstovic è diventato uno degli uomini mercato più chiacchierati. Acquistato nella scorsa estate dal DAC Dunajská Streda, il montenegrino ha saputo imporsi con personalità nella massima serie italiana, guadagnandosi la fiducia dell’ambiente giallorosso e le attenzioni degli osservatori internazionali.

Il futuro di Krstovic resta dunque ancora tutto da scrivere. Molto dipenderà dalle strategie del calciomercato Lecce, che potrebbe decidere di trattenerlo per un’altra stagione o valutare eventuali offerte importanti. Di certo, l’attaccante montenegrino è entrato nel mirino dei grandi club, e il suo nome sarà uno dei più caldi del prossimo mercato estivo.