Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio alla squadra giallorossa? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio? Le ultime novità tra dichiarazioni e possibili cambi di maglia in estate

Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ha commentato con emozione la salvezza raggiunta dal suo club ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 1-0 in casa della Lazio. Una vittoria fondamentale, che ha sancito la permanenza aritmetica dei salentini in Serie A. Visibilmente provato al termine della gara, il centravanti montenegrino ha dichiarato:

«Onestamente, sono distrutto. Di solito non parlo molto, ma oggi è diverso. È stata una partita durissima. Questa è la mia seconda salvezza consecutiva con il Lecce, un risultato che ci siamo guadagnati con il lavoro. Ora mi aspetta la Nazionale, starò via per una settimana e poi finalmente potrò godermi le vacanze. Quest’anno la pressione era tanta, ma ce l’abbiamo fatta e ci meritiamo questo traguardo».

Alla domanda su a chi volesse dedicare questo importante risultato, Krstovic ha risposto senza esitazione:

“Alla mia famiglia, a Graziano e ai nostri tifosi. Lecce, ti voglio bene.”

« Il risultato ottenuto dalla squadra di Marco Giampaolo ha del clamoroso e rappresenta una vera impresa. Pochi avrebbero scommesso su un colpo del Lecce in trasferta contro la Lazio, più per le motivazioni dei padroni di casa, in corsa per un posto in Europa, che per i limiti dei pugliesi. Invece, nonostante l’inferiorità numerica del Lecce per un intero tempo, i biancocelesti non sono riusciti a capitalizzare la situazione. Il gol decisivo di Coulibaly ha sancito un esito sorprendente».

Sul fronte opposto della classifica, è arrivata la condanna alla retrocessione per Monza, Venezia ed Empoli. Tutte e tre le squadre hanno sperato fino all’ultimo di salvarsi, ma le sconfitte rimediate rispettivamente contro Juventus ed Hellas Verona sono risultate fatali, chiudendo il loro percorso in Serie A.

Il Lecce, invece, festeggia ancora una volta una salvezza che ha il sapore di un piccolo miracolo sportivo