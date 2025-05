Krstovic Lecce, la Juve vuole a tutti i costi il centravanti. Proposto addirittura uno scambio importante - Calcio News 24

Krstovic Lecce, la Juventus continua a spingere per il centravanti giallorosso. Proposto addirittura uno scambio

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera c’è anche quello di Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino del Lecce, che ha da poco compiuto 25 anni, ha attirato l’attenzione della Vecchia Signora grazie alle sue prestazioni convincenti in Serie A.

Krstovic si è distinto per il suo fiuto del gol e per la capacità di incidere in una squadra che ha lottato per la salvezza. Con 10 reti sulle 23 totali messe a segno dal Lecce, il centravanti ha avuto un ruolo determinante nella stagione del club salentino. La sua concretezza sotto porta e il contributo complessivo alla manovra offensiva lo rendono un profilo interessante anche per squadre di livello superiore.

Pantaleo Corvino, direttore sportivo e ancora importante del calciomercato Lecce, lo aveva acquistato due stagioni fa dal DAC Dunajská Streda per circa 4 milioni di euro. Ora, però, per lasciarlo partire chiede non meno di 20 milioni, ritenendo l’investimento ampiamente rivalutato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport a firma di Marco Bo, un primo canale di dialogo tra i due club sarebbe già stato avviato. In caso di permanenza del Lecce in Serie A, i giallorossi potrebbero chiedere alla Juventus il prestito per una stagione del giovane talento Adzic, inserendo così una contropartita tecnica nell’affare.

Sabato scorso, Krstovic ha avuto l’occasione di mettersi ulteriormente in mostra all’Allianz Stadium, proprio sotto gli occhi dei dirigenti juventini, confermando il suo valore e alimentando ulteriormente l’interesse bianconero. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma la pista è concreta e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.