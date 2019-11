Kulusevski, retroscena di mercato. In estate vicino alla Juve

Kulusevski, curioso retroscena di mercato. In estate sarebbe potuto essere della Juve, ma lui stesso ha preferito il Parma

Dejan Kulusevski sta illuminando la scena con la maglia del Parma. Il giocatore, tuttavia, avrebbe potuto farlo con quella della Juventus. La Gazzetta dello Sport ha infatti svelato un curioso retroscena di mercato.

La scorsa estate il classe 2000 avrebbe potuto accasarsi in bianconero, ma ha gentilmente declinato la proposta per sposare la causa crociata anziché aggregarsi con la formazione Under 23 della Vecchia Signora.