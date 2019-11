Kulusevski sul suo futuro: «Non ci penso, a fine stagione valuterò»

Kulusevski, direttamente dal ritiro della Svezia, parla del suo futuro: «Adesso non ci penso. A fine anno mi siederò e sceglierò il meglio»

Dejan Kulusevski, attualmente impegnato con la nazionale svedese, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Fotbollskanalen. Ecco le parole del classe 2000:

«Se gioco bene, credo sia normale che si scriva di altre squadre interessate a me. Ma non ci penso, perché ho un accordo di un anno con il Parma, e quando avrò finito questa stagione mi siederò con il mio agente e la mia famiglia e sceglierò il meglio per me. Non c’è nulla a cui penso ora, solo al Parma».