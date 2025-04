Kumbulla: «Roma? Non so se tornerò, all’Espanyol mi sono ritrovato. Il mio problema è stato questo»

Le parole di Marash Kumbulla, difensore in prestito all’Espanyol dalla Roma, sul suo futuro con il club giallorosso. I dettagli

Marash Kumbulla ha parlato del suo futuro dopo il prestito all’Espanyol dalla Roma.

FUTURO – «Non lo so, non ho proprio idea. Io sono qui in prestito fino al termine della stagione, mi trovo benissimo, decideranno le società».

PROBLEMI ALLA ROMA – «Voglio chiarire che sono molto contento di come la squadra, i miei compagni, abbiano ritrovato serenità e risultati con Ranieri. E poi voglio aggiungere che la mia priorità ora è l’Espanyol: salvarci e restare uniti ai tifosi è il mio unico pensiero. Poi non so cosa sia successo a Roma, forse un insieme di cose, ma andar via era la cosa da fare per ritrovarmi. Non voglio essere presuntuoso, ma un po’ mi aspettavo di poter fare bene».

MOURINHO E DE ROSSI – «Mou è straordinario, schietto, sa anche essere duro, ma ti guarda negli occhi e ti dice sempre la verità. Questo mi ha aiutato a crescere. Con De Rossi ho lavorato poco, ma mi piacciono le sue idee e il modo che ha di approcciarsi. Simpatico quando serve, serissimo in altri momenti. Un po’ come Manolo Gonzalez, il nostro allenatore qui. Un personaggio che mi ricorda Daniele: sa empatizzare, non fa differenze».

JURIC – «Non pensavo che a Roma sarebbe andata così, per me lui è un bravo allenatore e una brava persona. Lo stimo tanto. Lo sento raramente, ogni tanto ci scriviamo l’in bocca al lupo se c’è qualcosa di importante».

ESPERIENZA ALL’ESTERA – «Cresciuto, più che cambiato. È un esperienza che consiglierei a tutti».