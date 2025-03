Kumbulla, frecciatina alla Roma? Il difensore chiarisce: «Ho fatto bene ad andarmene. Qui posso permettermi di...»

Marash Kumbulla, ex Roma e ora all’Espanyol, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo trasferimento

Marash Kumbulla, ex giocatore della Roma e ora all’Espanyol, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio sulla sua scelta.

LE PAROLE – «Questo club mi ha dato continuità. Quando abbiamo battuto il Real Madrid, non ci credevo neanche. I Blancos sono una squadra che non muore mai. Anche quando ha fischiato la fine, sono rimasto in tensione perché non mi sembrava vero. Sono contento di aver scelto questa squadra. Dopo l’infortunio avevo bisogno di giocare: dopo la loro chiamata, in un giorno e mezzo ero qui. Avevo già visto lo stadio e il centro sportivo con la Nazionale. Sono due strutture incredibili e all’avanguardia. Le strutture funzionali sono importanti per un calciatore: ti fanno rimanere più tempo al centro sportivo, insieme ai compagni, e il gruppo diventa più unito».