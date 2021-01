Kutuzov: «Sampdoria? La squadra è in crescita, ma non credo sia pronta per andare in Europa»

Vitali Kutuzov, doppio ex del match Parma Sampdoria, fa il punto sulla squadra di Claudio Ranieri in vista della 19esima giornata di Serie A

Vitali Kutuzov, doppio ex della sfida tra Parma e Sampdoria, ha presentato il match sulle pagine del Secolo XIX.

TIFO – «Nella Sampdoria ho fatto due stagioni complete, mentre la mia esperienza a Parma è durata un po’ meno. Sono stato in due società importanti per cui da sportivo non farò il tifo per nessuna delle due. Spero che finisca 1-1».

SFIDA – «La Sampdoria forse arriva più preparata, ma il Parma ha bisogno di punti per salvarsi. Peccato che non ci sia il pubblico. Sia la tifoseria gialloblù che quella blucerchiata sono sempre state un valore aggiunto».

SALVEZZA – «La Sampdoria prima di tutto deve salvarsi, un club come quello blucerchiato deve rimanere sempre in A. Poi, se verrà qualcosa di più, tanto di guadagnato. La squadra è in crescita, ma non credo che sia pronta per andare in Europa già quest’anno. Col Covid, però, può succedere di tutto»