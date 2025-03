Kvaratskhelia sicuro: «Noi vogliamo dominare per passare il turno senza problemi. Sul Liverpool dico che...»

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Psg, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista del match di Champions League

Kvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa su quello che sarà il match di Champions League tra PSG e Liverpool.

LE PAROLE – «Passaggio del turno? È un 50-50 perché penso che non sia facile dominare contro il Liverpool. Lo abbiamo fatto e abbiamo mostrato un buon calcio. Ma questo martedì la partita sarà un 50-50. Siamo motivati. Certo, quando giochi contro il Liverpool ad Anfield, non hai bisogno di motivazioni aggiuntive. È un onore giocare in Champions League, abbiamo una mentalità forte in squadra e cercheremo di vincere questo martedì”. Un pensiero sulla possibilità che si ripresenti uno scenario simile all’andata anche ad Anfield: “Sarà una partita molto difficile, ma il nostro obiettivo sarà dominare, giocare come a Parigi, con la stessa qualità di gioco. Non è facile dominare come abbiamo fatto all’andata, ma cercheremo di giocare il nostro gioco e vedremo come finirà».