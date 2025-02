Kvaratskhelia: «Al Psg sono felice, sta andando tutto bene. Non ho mai vinto una partita così»

Le parole di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Psg, sul suo impatto con il club parigino dopo la vittoria in Champions. Tutti i dettagli in merito

Kvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa depo la vittoria del Psg sul Brest in Champions League.

VITTORIA – «Hai mai avuto una vittoria del genere nella tua carriera? Non ne ricordo molte, ma sì, è stato incredibile perché non era facile. Ma siamo riusciti a segnare, a crearci delle occasioni. Non è mai facile, abbiamo lavorato tanto per arrivare a fare questo. Cerchiamo solo di essere pronti».

PSG – «Sono molto felice, tutto va bene. Ci vuole tempo, cambi paese, è diverso, non è mai facile. Ma penso che tutto stia andando nella giusta direzione e lavoro sodo. Devo ringraziare tutti per l’accoglienza».

LIVERPOOL O BARCELLONA AGLI OTTAVI – «Non ho una preferenza, non importa chi arriva… Cercheremo di essere pronti contro chiunque. Non sarà facile nemmeno per loro. Certo che possiamo vincere la Champions League, tutto è possibile, bisogna solo lavorare per farlo».