Kyle Walker annuncia il ritiro dalla Nazionale: addio all’Inghilterra dopo 96 presenze per il terzino

2 ore ago

Kyle Walker si ritira dalla Nazionale: il terzino dice addio all’Inghilterra dopo 96 presenze totali. La notizia

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma nelle ultime ore ha assunto i crismi dell’ufficialità, scuotendo il panorama calcistico d’Oltremanica. Kyle Walker ha scelto di ritirarsi dal calcio internazionale. La sua lunga e gloriosa avventura con la maglia dell’Inghilterra si conclude tagliando un traguardo di assoluto e raro prestigio: ben 96 presenze complessive.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I tornei disputati e un ruolo da leader

Dal suo debutto fino alle più recenti e prestigiose competizioni internazionali, il difensore è sempre stato un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio. In particolar modo sotto la lunga gestione di Gareth Southgate, Walker ha vissuto i momenti più esaltanti della recente storia inglese.

Schierato sia come classico terzino di spinta in una linea a quattro, sia come braccetto destro in una retroguardia a tre, la sua clamorosa e ineguagliabile velocità di recupero in campo aperto si è rivelata un’arma tattica imprescindibile. Con i Tre Leoni ha sfiorato a più riprese l’impresa storica, raggiungendo le semifinali ai Mondiali di Russia 2018 e disputando ben due finali consecutive ai Campionati Europei.

Il ricambio generazionale

L’addio del veterano apre ora un vuoto tattico e carismatico importante sulla corsia di destra. La Nazionale dovrà affidarsi definitivamente alle nuove leve. I principali indiziati per raccogliere il suo pesante testimone tecnico sono Trent Alexander-Arnold e Reece James.

Per quanto riguarda il diretto interessato, la saggia decisione di abbandonare gli impegni con la selezione nazionale gli permetterà di preservare tutte le sue energie fisiche e mentali esclusivamente per i ritmi serrati dei club.

