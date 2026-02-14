La clausola è sparita, esulta Luciano Spalletti: non glielo possono rubare

La notizia ha reso molto felice Luciano Spalletti: la clausola non è più presente, il top player rimane alla Juve.

Luciano Spalletti vivrà questa sera il suo primo Inter-Juve sulla panchina bianconera. Il tecnico di Certaldo ha già vissuto da protagonista altri derby d’Italia ma sulla sponda nerazzurra; ora Spalletti è alla guida tecnica della Juve e farà di tutto per tornare da San Siro con un risultato positivo contro la capolista del campionato.

Un’impresa ardua se si vanno a guardare i numeri: l’Inter arriva infatti da 11 vittorie nelle ultime 12 gare in Serie A, per un totale di 34 punti conquistati su 36. La Juve, pur confermando la netta crescita dal punto di vista del gioco e della personalità, è ultimamente incappata in due risultati negativi, vale a dire la batosta subita a Bergamo dall’Atalanta in Coppa Italia (0-3) e il pareggio casalingo contro la Lazio (2-2).

Spalletti sa bene quanto è importante tornare a non prendere gol e per questo si affiderà soprattutto a Gleison Bremer, vero leader del reparto arretrato. Il centrale difensivo brasiliano è una certezza e dovrà continuare a esserlo anche in futuro.

Niente clausola, Spalletti più gioire: Bremer resta alla Juve

Spalletti lo ha fatto chiaramente capire alla dirigenza bianconera: Bremer dovrà essere uno dei punti fermi nella prossima stagione, possibilmente affiancandogli almeno un altro difensore dello stesso valore. La posizione della società è la stessa dell’allenatore toscano, anche se negli ultimi giorni una voce aveva fatto preoccupare non poco i tifosi juventini.

Le recenti indiscrezioni parlavano infatti di una clausola da 60 milioni di euro nel contratto di Bremer che diversi club europei sarebbero pronti a pagare pur di strappare il verdeoro alla Juve. Un dettaglio riportato su X anche dal noto giornalista ed esperto di mercato Mirko Di Natale, che ha poi nominato Manchester United, Bayern Monaco, Chelsea e Liverpool come possibili pretendenti dell’ex Torino.

Tuttavia, secondo quanto affermato invece da Luca Momblano, la clausola non sarebbe più presente nell’accordo tra Bremer e la Juventus. Il giornalista e opinionista ha detto a Juventibus che il secondo rinnovo del difensore brasiliano con i bianconeri, ovvero quello effettuato con Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, avrebbe avuto proprio la funzione di cancellare la clausola.

Se così fosse Spalletti potrebbe davvero tirare un sospiro di sollievo. Bremer ha infatti un contratto con la Juventus fino al 2029: senza clausola i club interessati dovranno trattare direttamente con Comolli, Chiellini e Ottolini.