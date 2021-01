La Curva Sud della Juventus saluta Mandzukic, lui risponde: «Ne sarò sempre orgoglioso» – FOTO

La Curva Sud della Juventus ha salutato Mario Mandzukic, in procinto di firmare con il Milan

Mario Mandzukic comincia una nuova avventura con la maglia rossonera addosso. Svolte le visite mediche, oggi sarà il giorno della firma. L’idolo dei tifosi bianconeri diventerà un nuovo giocatore del Milan. Emozioni contrastanti tra la tifoseria: la Curva Sud, alla quale il centravanti ha mostrato più volte profondo attaccamento, lo ha salutato con una lunga lettera sui social.

Non ha potuto non rispondere Mandzukic. «Grazie per queste bellissime parole… Ne sarò sempre orgoglioso» si legge nella risposta dell’ex Juve.