La FIFA sceglie Adriana Lima come ambassador del mondiale femminile: la polemica

Le polemiche dopo la scelta di Adriana Lima da parte della FIFA come Ambassador del mondiale femminile del prossimo luglio

La FIFA ha scelto come Ambassador del Mondiale Femminile in Australia e Nuova Zelanda la supermodella Adriana Lima. La decisione però è stata accolta con non poche critiche.

«Che messaggio si manda alle aspiranti calciatrici e alle tifose che amano questo sport? Si dimostra cosa sono l’emancipazione e le pari opportunita? – ha commentato Moya Dodd, vice capitana dell’Australia – Una calciatrice è ammirata per cio’ che fa in campo e non per il suo aspetto, e questo la pone su un livello di parità con i suoi fratelli che può cambiare tutta la traiettoria delle sue ambizioni».

«Per i mondiali maschili l’uomo copertina sarebbe Cristiano Ronaldo – ha commentato la federcalcio australiana – non si capisce perché non possano scegliere campionesse come Meg Rapinoe, o Sam Kerr, o altri talenti dello sport che si vuole rappresentare».