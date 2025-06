LA Galaxy-Whitecaps: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo StubHub Center va in scena la sfida di MLS LA Galaxy-Whitecaps: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo StubHub Center di Los Angeles si giocherà la gara valevole per la 21° giornata di MLS tra LA Galaxy-Whitecaps, due squadre con ambizioni diverse ma determinate a conquistare punti importanti in questa fase cruciale del campionato. LA Galaxy, con una lunga tradizione nella Major League Soccer, cercherà di sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica e rilanciarsi nella corsa ai playoff, mentre i Whitecaps proveranno a mettere in difficoltà i padroni di casa con il loro gioco aggressivo e organizzato. Sarà una partita da seguire con attenzione, soprattutto per i tifosi delle due squadre e per gli appassionati di calcio americano che desiderano assistere a una sfida ricca di intensità e qualità.

Le probabili formazioni

LA Galaxy: Micovic; Yamane, Yoshida, Garces, Nelson; Cerrillo, Sanabria; Pec, Reus, Paintsil; Ramirez.

Whitecaps: Takaoka; Laborda, Utvik, Veselinovic, Blackmon, Ocampo; Vite, Cubas, Priso, Ngando, Rios.

Le probabili formazioni vedono per LA Galaxy: Micovic tra i pali; Yamane, Yoshida, Garces e Nelson a formare la linea difensiva; a centrocampo Cerrillo e Sanabria; mentre in attacco Pec, Reus, Paintsil e Ramirez proveranno a trovare la via del gol. Dall’altra parte, i Whitecaps rispondono con Takaoka in porta; difesa composta da Laborda, Utvik, Veselinovic, Blackmon e Ocampo; a centrocampo Vite, Cubas, Priso e Ngando; in attacco spazio a Rios.

Orario e dove vederla in tv

LA Galaxy-Whitecaps si gioca alle ore 04:30 di sabato 5 luglio per la ventunesima giornata del campionato americano. La partita verrà trasmessa in esclusiva su APPLE TV, che offre anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso il proprio sito ufficiale o l’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone, garantendo così un’ampia accessibilità e la comodità di seguire la sfida da qualsiasi dispositivo.