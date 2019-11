La Germania non giocherà più nei Paesi che discriminano le donne

Importante annuncio del presidente della DFB, Fritz Keller: «Le squadre nazionali non giocheranno in quei Paesi in cui le donne sono discriminate»

Iniziativa da applausi della Nazionale tedesca che non giocherà più in quei Paesi del mondo in cui le donne sono discriminate. L’annuncio è arrivato dal presidente della DFB, Fritz Keller, intervistato da Die Welt.

«Non dobbiamo fingere che sviluppi politici globali e sfide sociali non esistano. Serve prendere parte al discorso col calcio tedesco e farsi alcune domande complesse: quali valori sono infrangibili per noi? I diritti delle donne ad esempio, motivo della mia presentazione del progetto in base a cui le nostre squadre nazionali non giocheranno nei Paesi che non consentono alle donne di entrare allo stadio o in altre strutture sportive. Questa proposta è stata adottata in maniera unanime dalla presidenza del DFB»