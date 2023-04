La Guardia di finanza perquisisce la sede della Lazio: ecco cosa rischiano i biancocelesti

Nella giornata di ieri la Guardia di finanza ha perquisito la sede della Lazio per trasmettere le carte alla giustizia ordinaria

Nella giornata di ieri la Guardia di finanza ha perquisito la sede della Lazio per trasmettere le carte alla giustizia ordinaria che farà un’attenta analisi su operazioni di mercato poco chiare fra la società biancoceleste e la Salernitana legate entrambe a Lotito dal 2012 al 2021.

Secondo Il Messaggero, il Procuratore FIGC Chinè attende la consegna delle carte per far partire anche l’indagine sportiva e capire se questa nuova ramificazione del caso plusvalenze possa poi portare eventualmente a pene afflittive in questa stessa stagione.