La Juve riparte dai rinnovi: da Gatti a Locatelli, il punto

Tutto sulla strategia di mercato della Juventus dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli

L’inizio di stagione della Juventus – seppur senza un gioco apprezzato dalla critica – sta riportando la squadra bianconera in posizioni di vertice per quanto concerne almeno la Serie A, in attesa del ritorno in Europa. I bianconeri sono tra le ovvie favorite per questo campionato 2023/2024, come d’altronde tanti appassionati possono constatare in base alle quote e ai pronostici consultabili grazie al bonus benvenuto William Hill. Questo nonostante un calciomercato che ha portato pochissimi volti nuovi (di fatto il solo Weah, se si escludono i ritorni di prestiti come Cambiaso e Nicolussi Caviglia) e che sembrava sottolineare un ridimensionamento per il club. Giuntoli e la società stanno attualmente lavorando sui rinnovi e l’obiettivo, al momento, sembra quello di mettere fondamenta solide su presente e futuro.

I rinnovi già ufficiali della Juventus



Al momento sono stati due i giocatori che hanno già rinnovato ufficialmente il loro contratto con la Juventus. Si tratta del difensore Federico Gatti e del centrocampista Manuel Locatelli.

Gatti, che fu acquistato a titolo definitivo dalla Juventus nel gennaio 2022 e che poi ha fatto parte effettivamente della rosa dall’estate dello stesso anno, si è infatti legato al club bianconero fino al 30 giugno del 2028. Dopo un iniziale periodo di ambientamento, Gatti si è fatto subito apprezzare dai tifosi per la grinta mostrata in campo e per la sua abnegazione verso la causa. In molti, infatti, hanno azzardato per lui in tal senso anche un paragone con Giorgio Chiellini, un difensore magari non molto tecnico ma roccioso e dedito alla causa della Juve. Finora Gatti ha segnato anche segnato 3 gol con la Juventus in 36 partite totali disputate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Curiosamente proprio quest’ultima è la competizione in cui Gatti ha segnato più gol, 2. Tra i centrali italiani, per ora nessuno ha fatto meglio.

Locatelli invece fa parte della rosa della Juventus dall’estate del 2021 e per Allegri ha sempre rappresentato una colonna del centrocampo bianconero. Campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020, il ragazzo ha già abbattuto il muro delle 100 presenze con la Juventus: nello specifico ha giocato 103 partite con il club piemontese, segnando anche 4 gol, l’ultimo dei quali decisivo contro il Milan. Così come il suo compagno di squadra, anche Locatelli ha firmato con la Juventus un nuovo contratto fino al 2028.

Gli altri rinnovi da formalizzare



Oltre ai rinnovi di Gatti e Locatelli, Giuntoli sta lavorando anche ad altri prolungamenti di contratti. Uno dei più imminenti sembra essere quello di Nicolò Fagioli: il centrocampista bianconero infatti firmerà molto presto un nuovo contratto con la società torinese.

Sicuramente poi torneranno in auge le discussioni anche per altri calciatori in scadenza nel 2024. Nel reparto difensivo sono in attesa di notizie Alex Sandro e Daniele Rugani: il brasiliano probabilmente verrà lasciato andare mentre la situazione del difensore ex Empoli è ancora aperta. Dopo il mini rinnovo dello scorso anno c’è da formalizzare anche il futuro di Adrien Rabiot: il francese è molto appetito all’estero e non è detto che resti alla Juve.