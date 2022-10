La Juve torna a sorridere: Bremer e Di Maria si sono allenati parzialmente in gruppo

Bremer e Di Maria si sono allenati questa mattina parzialmente in gruppo: il loro rientro in campo è molto vicino

Nell’allenamento di questa mattina alla Continassa, Bremer e Di Maria si sono allenati parzialmente con il gruppo. Ecco il report ufficiale della Juventus.

REPORT – Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con partitella. Danilo (squalificato, ndr) ha usufruito di una giornata libera, mentre Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo.