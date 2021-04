La Juventus non molla Depay: sfida al Barcellona per l’attaccante

Memphis Depay si libererà a parametro zero dal Lione a fine stagione: la Juventus sfida il Barcellona nella corsa all’attaccante olandese

Il Barcellona e Koeman spingono per l’arrivo a parametro zero in estate di Memphis Depay, che si libererà a parametro zero fine stagione dal Lione senza il rinnovo di contratto.

L’olandese sarebbe affascinato dall’idea di giocare al fianco di Messi, ma la Juventus non sarebbe ancora tagliata fuori dalla corsa per l’attaccante come riporta RMC Sport. Il CFO bianconero Paratici resterebbe sempre in prima linea per Depay e proverà a battere la concorrenza del Barça.