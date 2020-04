La Lazio prepara il ritiro blindato: Formello sanificato e hotel a disposizione

La Lazio sta pensando a un piano per tornare ad allenarsi: Formello blindato e sanificato. Un hotel a disposizione della squadra

Salvo improvvisi peggioramenti il calcio è destinato a ripartire e la Lazio starebbe studiando un piano per farlo il prima possibile. Come riporta Il Corriere dello Sport quello biancoceleste sarà un ritiro blindatissimo.

A Formello c’è spazio in abbondanza per organizzare il lavoro rispettando il distanziamento fisico, i vari campi a disposizione permetteranno di organizzare la rosa a scaglioni. Il Corsport riporta anche che si sta valutando l’ipotesi di prenotare una struttura alberghiera interamente dedicata alla squadra e allo staff – preparatori, massaggiatori, cuochi e tutto il resto – per poter vivere una sorta di mini ritiro.