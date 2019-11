La Lazio si gode Acerbi: un dato lo incorona migliore d’Europa

La Lazio si gode un invalicabile Acerbi: una statistica lo incorona miglior difensore nei cinque maggior campionati europei

Acerbi è, per rendimento, uno dei migliori centrali d’Europa. Il migliore, anzi, secondo una precisa statistica di Opta sui dribbling subiti dai difensori dei cinque maggiori campionati del Vecchio Continente.

Il centrale della Lazio, infatti, è l’unico a non essere mai stato saltato dagli avversari. Il dato ha preso in considerazione i giocatori di movimento che abbiano disputato almeno 18 partite in tutte le competizioni 2019/2020.