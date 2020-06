La Liga in TV oggi, il programma del 30 giugno: super match tra Atletico Madrid e Barcellona, in campo anche Celta Vigo e Siviglia

Martedì di Liga importantissimo per la corsa al titolo. Il Barcellona accoglie l’Atletico Madrid, con un solo risultato possibile: gli azulgrana, per non far scappare il Real, devono assolutamente vincere. Scende in campo anche il Celta, in cerca di punti salvezza. Col Maiorca non sarà semplice.

Ecco il programma del 30 giugno: