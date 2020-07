La Liga in TV oggi, il programma dell’8 luglio: il Barcellona cerca punti importanti, in campo anche Betis e Villarreal

Mercoledì di Liga davvero importante, ormai siamo alle battute finali. Questa sera torna in campo il Barcellona, che sfiderà l’Espanyol nel derby cittadino. Attenzione anche alla sfida tra Betis e Osasuna, alle 20.30 in campo anche il Getafe e il Villarreal, che continua ad essere la squadra più in forma.

Il programma completo di mercoledì 8 luglio