La Liga rimane a DAZN: acquisiti i diritti tv per i prossimi tre anni

Per i prossimi tre anni la Liga rimane a DAZN: la piattaforma satellitare ha acquisito i diritti tv del massimo campionato spagnolo

Dopo aver ottenuto – non senza polemiche – i diritti tv della Serie A, DAZN rafforza ulteriormente la propria offerta calcistica per i prossimi tre anni. La piattaforma di OTT ha infatti annunciato di aver confermato i diritti televisivi della Liga Spagnola per i prossimi tre anni.

«Una bella notizia per tutti gli appassionati di sport che con la nuova stagione potranno continuare a godere di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali. Oltre a LaLiga, su DAZN disponibili anche Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS. E in arrivo tante altre novità».