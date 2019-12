La nuova vita di Sergio Pellissier come direttore sportivo – VIDEO

Pellissier da calciatore a ds del Chievo Verona: «Vorrei fare un mix tra il direttore sportivo giovane e nuovo e quello di una volta»

Ai microfoni di DAZN, Sergio Pellissier racconta la sua nuova esperienza di direttore sportivo del Chievo Verona. «Che effetto mi fa tornare a Veronello? L’unica cosa che proprio non mi manca è l’allenamento».

Ne emerge la sua visione di direttore sportivo: deve capirne di calcio, non bisogna pensare solo al campo e non può fare tutto da solo: «Devi affidarti a qualcuno che in alcuni settori è più bravo di te».