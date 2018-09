Bellissimo il gol di Fabio Quagliarella che ha portato a tre le reti di vantaggio sul Napoli

Fabio Quagliarella ci ha abituato a dei gol bellissimi in carriera. Rovesciate, sforbiciate, pallonetti da fuori area e tiri da angoli impossibili. Ma quello che ha fatto questa sera al Marassi di Genova contro il Napoli, non l’avevamo mai visto. Si candida sicuramente a gol della stagione. Un bellissimo gol di tacco da parte del centravanti della Sampdoria che non lascia scampo ad Ospina. Una rete che ricorda molto il gol di Mancini nel derby tra Roma e Lazio di tanti anni fa. Una rete destinata a fare il giro del mondo.