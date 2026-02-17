La rivelazione della Liga in volo per Torino: battuta la concorrenza della Premier

Il nostro campionato potrebbe presto abbracciare un nuovo calciatore attualmente attivo nella Liga spagnola. Di chi si tratta? Il club italiano avrebbe battuto la concorrenza di diversi club di Premier League. Ecco tutti i dettagli in merito.

Nonostante il calciomercato sia chiuso fino al prossimo 1° luglio, i vari club si stanno già muovendo per battere sul tempo la concorrenza, in modo da aggiudicarsi i calciatori più adatti alle proprie esigenze. E il prossimo anno ecco che potrebbe arrivare in Serie A un calciatore dalla Liga. Di chi si tratta?

L’ultima sessione invernale di calciomercato non ha fatto registrare troppi colpi entusiasmanti. L’unico acquisto di un certo livello – e che ha subito avuto anche un impatto devastante in Serie A – è stato l’attaccante olandese Malen. La Roma ha risolto tutti i problemi in attacco, proprio grazie all’ingaggio in prestito dall’Aston Villa di Donyell Malen. Per il giocatore sono già 5 i gol messi a segno in campionato. Inoltre, è reduce da due doppiette consecutive, contro Cagliari e Napoli.

Torniamo, però, al prossimo possibile colpo in arrivo in Serie A. Nelle ultime ore si sono diffuse voci sempre più concrete in merito a un forte interessamento del Torino verso uno dei portieri maggiormente performanti del campionato spagnolo. A chi facciamo riferimento? Arriverà davvero in estate nel club di Urbano Cairo? Le ultime notizie in merito.

Calciomercato, il Torino pronto al colpo dalla Liga: Premier League battuta sul tempo

Nonostante l’ultimo posto in classifica del Real Oviedo in Liga, le prestazioni dell’estremo difensore della squadra spagnola stanno attirando le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa. Ci riferiamo al portiere classe 1995 Aarón Escandell.

Il portiere Aarón Escandell vicino al Torino: le ultime – www.calcionews24.com (Instagram Aarón Escandell)

Il Real Oviedo lo scorso anno ha vinto i playoff del campionato cadetto, approdando nella massima divisione spagnola. Quest’anno, però, sta facendo molta difficoltà e l’ultimo posto con soli 16 punti all’attivo ne è la piena dimostrazione. La salvezza dista 9 punti e non sarà facile per il club delle Asturie rimanere in Liga anche il prossimo anno.

Le prestazioni del portiere Aarón Escandell, però, sono al momento davvero buone. Il contratto del calciatore scadrà nel giugno del 2027, ma con molta probabilità saluterà il club in caso di retrocessione. Ed ecco che su di lui sarebbero piombati diversi club rinomati.

Il Torino sta monitorando attentamente il portiere spagnolo e avrebbe già avviato contatti con l’entourage del calciatore. Il club italiano, stando alle ultime voci, avrebbe superato la concorrenza di alcuni club di Premier League, in particolare del West Ham.