La rivelazione di Clattenburg: «Lanciai una scarpa contro Mourinho»

L’ex arbitro inglese Clattenburg ha rivelato un retroscena sulla sua carriera riguardante José Mourinho

Mark Clattenburg è stato uno dei migliori arbitri dell’ultima generazione. L’ex fischietto inglese, nella sua autobiografia, racconta vari aneddoti sulla sua carriera e tra questi anche uno riguardante José Mourinho al termine di uno Stoke-Manchester United dove lo Special One, nello spogliatoio, reclamava per un rigore.

Per placare le proteste del portoghese, Clattenburg gli tirò una scarpa: «Non sapeva cosa dire. Ero così stufo di tutti i ridicoli giochi mentali. Sono tornato a casa mentre ripercorrevo l’incidente di Shawcross. L’ho guardato negli highlights e avevo ragione, la palla lo ha colpito sul petto. Allora perché Mourinho stava facendo quei giochi con me? Quella notte sono andato a letto e sapevo che ne avevo avuto abbastanza. Sai una cosa, pensai, non posso più essere disturbato da idioti del genere».