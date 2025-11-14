La Russa contro tutti: «Gli arbitri non hanno mai favorito l’Inter! Gattuso? Ha sbagliato a dire quelle parole»

La Russa tra calcio e istituzioni: “Arbitri, meno errori contro l’Inter”. Ecco le dichiarazioni del presidente del Senato

Tra battute da tifoso e riflessioni istituzionali, il calcio torna protagonista nelle parole delle più alte cariche dello Stato. Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, ha partecipato a Milano a un convegno promosso da Regione Lombardia e dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) per discutere strategie contro la violenza nello sport. L’evento, di grande rilevanza istituzionale, ha rappresentato un palcoscenico in cui La Russa ha saputo coniugare l’attenzione alle regole con la sua passione per i nerazzurri.

Durante il suo intervento, il Presidente del Senato non ha nascosto il cuore da tifoso. Rivolgendosi agli arbitri presenti, ha lanciato una battuta che non è passata inosservata: «Arbitri, meno errori contro l’Inter… ne fate troppi!». Una frase pronunciata con il sorriso, ma che evidenzia il clima di costante discussione sulle decisioni arbitrali in Serie A. La dichiarazione ha inevitabilmente scatenato reazioni tra le tifoserie rivali e acceso un dibattito sul ruolo della direzione arbitrale nei confronti della squadra milanese.

Non solo Inter: La Russa ha toccato anche il tema della Nazionale italiana e del suo allenatore, Gennaro Gattuso. Dopo la vittoria sofferta dell’Italia contro la Moldavia per 2-0, il tecnico calabrese aveva mostrato irritazione per i fischi ricevuti dagli spalti. La Russa, però, ha preso una posizione netta a riguardo: «Non si dice vergogna a chi fischia». Secondo il Presidente del Senato, la contestazione dei tifosi non è un’offesa, ma un segnale di passione e amore per la maglia azzurra. «Bisogna ringraziare quel tifoso perché quel fischio è figlio dell’amore», ha spiegato, sottolineando che le critiche fanno parte della dinamica del gioco.

La conclusione del suo intervento ha rappresentato un invito all’equilibrio tra rispetto delle regole e libertà di espressione: «Rispetto per gli arbitri e rispetto assoluto per gli spettatori, che hanno il diritto di fischiare». Un messaggio chiaro anche per Gattuso alla vigilia delle sfide decisive della Nazionale, come quella contro la Norvegia: accettare le critiche e comprendere la passione dei tifosi è parte integrante del calcio italiano.

Con queste parole, La Russa ha saputo mescolare istituzione e tifoseria, ricordando come il calcio non sia solo spettacolo, ma anche passione popolare e dialogo tra ruoli differenti, dagli arbitri ai dirigenti fino ai tifosi sugli spalti.