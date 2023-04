La Serie A al fianco dell’Ucraina: la bandiera sarà presente in tutti gli stadi

Nuova iniziativa della Serie A in solidarietà all’Ucraina: la bandiera del paese sarà presente in tutti gli stadi del campionato italiano

La Lega Serie A ha dato il via ad una nuova iniziativa a favore della pace in Ucraina. Nel corso di Juve-Inter di ieri sera, una bandiera dell’Ucraina era presente all’Allianz Stadium e questa sera, la stessa bandiera sarà allo stadio Giovanni Zini di Cremona per la seconda semifinale di Coppa Italia.

L’iniziativa, porterà quella bandiera, acquistata nell’asta benefica organizzata il 20 febbraio scorso dall’Associazione United Onlus, in tutti gli stadi del massimo campionato italiano.