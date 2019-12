Il Presidente della Serie C ha annunciato la protesta della Lega Pro per chiedere al Governo la defiscalizzazione

Nel prossimo fine settimana le partite di Serie C inizieranno con 15 minuti di ritardo. L’ha annunciato la Lega Pro tramite comunicato sul proprio sito, attraverso le parole del presidente Francesco Ghirelli: «Abbiamo la necessità che il Governo conceda ai nostri club la defiscalizzazione mirata al reinvestimento delle somme nella formazione dei giovani calciatori e nelle infrastrutture»

«Vogliamo continuare a giocare, ma il prossimo turno inizierà con 15 minuti di ritardo come segnale che questa Lega non sta a guardare. La Lega Pro chiede al Governo che vengano adottati urgenti provvedimenti in materia di defiscalizzazione».