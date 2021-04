La strano caso Ronaldo: non segna su punizione, ma fa segnare

Cristiano Ronaldo ha un rapporto complicato con le punizioni da quando è arrivato alla Juventus, ma c’è un dato che sorprende

Cristiano Ronaldo vive forse il momento più complicato da quando è alla Juventus: il portoghese è apparso nervoso anche nel finale di gara contro il Parma, ammonito per aver calciato in area la palla. Nessun gol per lui nella vittoria e un errore in barriera (ancora una volta) che poteva costare caro.

Tuttosport sottolinea come sia il secondo errore in barriera dopo quello contro il Porto: due gol subiti su punizione dalla Juve per “colpa” di Cristiano Ronaldo. Continua il suo cattivo rapporto con il gol da calcio piazzato: tra le innumerevoli barriere centrate, resta solo la rete segnata al Torino nello scorso campionato.