La Superlega si è evoluta: ecco il nuovo progetto

Ecco come si è evoluta la Superlega e il nuovo progetto

Come riportato da Tuttosport, la Superlega non è morta ma si è evoluta e potrebbe tornare con un nuovo progetto in caso la Corte Europea non si pronunciasse in favore dell’UEFA.

La nuova Superlega diventerebbe una nuova competizione che dovrebbe diventare una vera e propria Lega dell’Unione Europea, aperta a tutti, con promozioni e retrocessioni. La formula prevedrebbe due giorni, che poi sfocerebbero in playoff per decidere il vincitore finale. L’obiettivo è garantire sfide di altissimo livello ogni settimana, senza comportare la scomparsa dei campionati nazionali, che conserverebbero la loro dignità e valore, continuando a essere una delle vie di accesso alla nuova competizione internazionale.