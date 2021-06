La Svezia ritrova Kulusevski: il talento è tornato ad allenarsi – FOTO

Dopo la positività al Covid-19, Dejan Kulusevski è tornato ad allenarsi con la Svezia

Sta per iniziare anche l’Europeo di Dejan Kulusevski. Negli scorsi giorni il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, aveva deciso di aspettare e non sostituire l’attaccante della Juventus dopo la positività al Covid.

Il giocatore è guarito ed oggi è tornato in gruppo in vista della prossima sfida dei gironi contro la Slovacchia, in programma venerdì alle ore 15. «Indovina chi è tornato», ha scritto la Federazione svedese sui propri canali social. Ecco la foto: