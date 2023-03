La UEFA risarcirà le vittime delle violenze della finale Liverpool-Real Madrid di Parigi

La UEFA pronta a risarcire i tifosi del Liverpool che in occasione della finale di Champions League a Parigi sono state vittime degli scontri

La scorsa finale di Champions League era iniziata con quasi un’ora di ritardo in seguito ai disordini fuori dallo stadio Saint Denis di Parigi. In quella occasione gli errori della questura di Parigi, che aveva rallentato l’ingresso dei tifosi del Liverpool legittimamente in possesso di un biglietto usando metodi anche molto bruschi e violenti.

Per questo motivo la UEFA ha fatto sapere di avere pronto un rimborso per i quasi 20 mila tifosi dei Reds, vittime loro malgrado dei disordini. Per i tifosi del Real Madrid e i neutrali, in corso accertamenti per capire chi ne ha diritto.