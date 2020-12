Amra Dzeko, moglie del capitano della Roma, ha parlato del momento difficile vissuto dall’attaccante bosniaco: le sue dichiarazioni

«Si è isolato nella dependance che abbiamo. Per i bambini, anche vedendolo così vicino, è stato difficile non poter andare lì. Anche noi siamo rimasti in quarantena. L’isolamento è durato diciassette giorni, ma l’importante è che sia stato bene, ha avuto pochi sintomi solo nei primi giorni. Adoriamo Roma, non lo nascondiamo mai. È diventata la nostra seconda casa».