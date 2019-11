L’agente di Cavani apre alla Serie A: «Sono stato contattato da alcune squadre»

L’agente di Edinson Cavani ha rivelato come alcuni club di Serie A l’abbiano contattato in vista del mercato estivo

L’agente di Edinson Cavani ha parlato ai microfoni di Calcionapoli1926.it, aprendo alla possibilità di un ritorno in Serie A da parte del Matador. Queste le sue parole.

MLS – «Sempre si parla, per ora non c’è nulla»

FINE CONTRATTO – «Sì, chiaro. Non siamo molto preoccupati per il rinnovo, sicuramente Edi avrà molte opportunità soprattutto quando sarà libero. Intendo a fine contratto»

SERIE A – «La Serie A è una possibilità. Ci sono contatti ma non posso dire nulla. La volontà di Edi? Ha ancora almeno 3 anni per giocare a grandi livelli e può giocare in qualsiasi grande squadra d’Europa»