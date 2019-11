L’agente di Hysaj: «Napoli? Cadiamo in piedi. Scambio con Florenzi…»

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del terzino: «Col Napoli cadiamo in piedi. Piace alla Roma»

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del prossimo futuro del suo assistito, da mesi in orbita Roma. Ecco le dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

«Se andremo via, faremo quello che dovevamo fare in estate. Se non andremo via, il Napoli manderà il giocatore a parametro 0, ma noi cadiamo sempre in modo positivo. Hysaj piace alla Roma, ma non so niente dello scambio con Florenzi. La Roma ha bisogna di un terzino, Spinazzola è un giocatore forte, ma spesso ha problemi».