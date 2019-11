L’agente di Lazaro: «Determinante il meeting con Conte per la scelta nerazzurra»

L’agente di Valentino Lazaro ha parlato durante l’evento “Wyscout Forum” ad Amsterdam. Ecco le sue parole

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del ‘Wyscout Forum‘ in corso si svolgimento alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Queste le parole dell’agente.

STAGIONE – «Gioca in Italia e giustamente sta imparando a parlare in italiano a differenza mia. E’ normale che all’inizio gli sia servito del tempo per imparare i metodi di Conte. E’ stato infortunato, non c’era spazio anche perché l’inter stava andando bene senza di lui. Ora giocherà di più perché ha capito cosa significa giocare all’Inter».

TRATTATIVA – «Ho parlato per la prima volta con l’Inter a febbraio, Conte all’epoca non era ancora l’allenatore. Ausilio conosceva il giocatore già da sei mesi, poi c’è stato un meeting con Conte ed è stato importante: gli ha spiegato come voleva che giocasse, quell’incontro è stato determinante per fargli vestire questa maglia»