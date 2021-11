L’agente di Milinkovic-Savic spaventa la Lazio: «Presto una nuova avventura»

Mateja Kezman, agente di Milikovic-Savic, ha parlato del possibile addio del suo assistito al club capitolino

Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha parlato del possibile addio del centrocampista serbo alla Lazio. Le sue parole a Tuttojuve.

SARRI – «Sarri ha un metodo di lavoro differente rispetto al suo predecessore, con Inzaghi è cresciuto sia come persona che come calciatore. Grazie all’ex tecnico, Sergej è diventato uno dei migliori giocatori d’Europa. Con Sarri si è adattato molto bene e sono sicuro che potrà dimostrare sempre di più. Di meglio in meglio».

JUVE E FUTURO – «A dire il vero, ci sono stati pochi colloqui seri con i bianconeri. Alla fine non è successo nulla e non è stato trovato nessun accordo. Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. La Juve, a mio parere, è ancora un grande club e penso che per chiunque sia un onore giocare per quel club. Vedremo cosa ci porterà domani, quale sarà la strada che gli indicherà Dio».