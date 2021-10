L’AIA non fermerà Orsato dopo Juve Roma: giallorossi furiosi

Dopo l’arbitraggio insufficiente in Juve-Roma, l’AIA non fermerà Orsato. Una decisione presa male dai giallorossi

I vertici dell’AIA hanno deciso che Daniele Orsato non sarà fermato dopo Juve-Roma. Nessun turno di stop per il fischietto di Schio la cui prestazione, nonostante la Roma sia stata penalizzata – si legge su La Gazzetta dello Sport – nell’occasione del rigore, non sarebbe completamente da bocciare.

Il fischio del rigore per il contatto Szczesny-Mkhitaryan viene considerato un errore-non errore. O meglio una situazione complicata da valutare nella sua interezza, a parziale discolpa dello stesso Orsato. Una decisione, quest’ultima, presa male da Roma e dalla Roma che contesta come la palla nell’occasione non sarebbe stata toccata dalla mano dell’armeno ma piuttosto dalla spalla di Locateli e anche se il tocco di mano fosse stato quello di Mkhitaryan, sarebbe stato assolutamente involontario. Il che con le nuove regole avrebbe dovuto portare all’applicazione del vantaggio e quindi alla convalida del gol.

