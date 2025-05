Lamine Yamal, 40 tra gol e assist in una stagione, e lancia l'assalto alla prossima Champions: «La prossima stagione vogliamo vincerla» - Calcio News 24

Il Barcellona si avvicina al titolo e può ringraziare ancora una volta un Lamine Yamal semplicemente strepitoso: il classe 2007 continua a brillare nei Clásicos, segnando contro il Real Madrid con la solita perla mancina e confermandosi molto più di una promessa. Con 16 gol e 24 assist in 52 partite stagionali, Yamal è stato protagonista diretto in 5 delle 16 reti segnate dal Barça nei quattro Clásicos stagionali, tanto da entrare nel dibattito per il Pallone d’Oro. Di seguito le parole del talento del Barça, che mette già nel mirino la Champions del prossimo anno dopo l’eliminazione contro l’Inter in semifinale.

CLÁSICO DA SOGNO – «Il Barça è il club della mia vita, giocare un Clásico e segnare un gol è incredibile».

VOGLIA DI PIÙ – «Potevamo segnare di più oggi!».

MENTALITÀ CHAMPIONS – «Ho detto a mia madre che ogni anno c’è una nuova stagione di Champions League… e continueremo a lottare per vincerla».