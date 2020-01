Lampard: «Potevamo vincere e invece…» VIDEO

Lampard, le parole del tecnico del Chelsea. Ieri i Blues hanno pareggiato per 1-1 con il Brighton

Non va oltre l’1-1 il Chelsea di Lampard che nel match di ieri contro il Brighton ha portato a casa solo un punto. Ecco le parole del tecnico Lampard in conferenza stampa.

«Con il Tottenham abbiamo fatto una prestazione fantastica. Con l’Arsenal abbiamo mostrato un grande spirito di squadra per essere un gruppo giovane. Con il Southampton abbiamo faticato poi perdendo una partita in casa. Quella di oggi è una partita che potevamo vincere. L’opportunità c’è stata ma non abbiamo saputo coglierla specialmente nel primo tempo».