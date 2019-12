Lampard difende Ancelotti: «Ci ha sempre messo la faccia» – VIDEO

Frank Lampard difende Carlo Ancelotti in conferenza stampa dopo aver appreso la notizia dell’esonero del tecnico azzurro

Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions, Frank Lampard difende Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Ecco le parole dell’attuale allenatore del Chelsea.

«Ho tanto rispetto per lui e mi dispiace molto. So che non è stato facile per lui ultimamente. Ho visto la sua intervista prima della partita e sembrava la classica intervista di quando le cose andavano male. È uno che ci ha messo sempre la faccia e che può allenare in qualsiasi parte del mondo»