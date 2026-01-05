Lang lascia il Napoli a gennaio? Annuncio del patrigno Boukhari, ecco la verità sul suo futuro

Lang via dal Napoli a gennaio? Annuncio del patrigno Boukhari, svelata la verità sul futuro dell’attaccante olandese. Le dichiarazioni

Le voci che accostano Noa Lang al Galatasaray si fanno sempre più insistenti. L’attaccante olandese del Napoli, poco utilizzato da Antonio Conte e deludente nelle prestazioni, potrebbe salutare l’Italia già a gennaio. Tuttavia, un eventuale approdo in Turchia non rappresenterebbe una novità assoluta per Lang, che da giovane ha già vissuto un’esperienza calcistica a Istanbul, seppur dall’altra parte della barricata.

Lang, cresciuto a Rotterdam e formatosi nel Feyenoord, ha infatti seguito il patrigno Nourdin Boukhari nelle sue tappe all’estero. Dopo una parentesi in Francia, dove ha giocato in una squadra satellite del Nantes, nel 2009 la famiglia si è trasferita a Istanbul, città in cui Boukhari ha militato nel Kasımpasa. Proprio in quel periodo, Lang ha avuto l’opportunità di allenarsi nel settore giovanile del Beşiktaş, storico rivale del Galatasaray.

Pur non avendo mai esordito con la prima squadra bianconera, il legame di Lang con la Turchia è un dato di fatto. Ora, ironia della sorte, potrebbe essere proprio il Galatasaray a offrirgli una seconda chance in Süper Lig. Il Napoli, come detto, non sembra opporsi alla cessione, considerati i rapporti tesi con Conte e lo scarso rendimento del giocatore. Le richieste economiche del club partenopeo non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per il Galatasaray.

Tuttavia, a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso Boukhari, intervenuto a Ziggo Sport per smentire gran parte dei rumors. Secondo il patrigno di Lang, le voci di un trasferimento sarebbero premature e prive di fondamento. La situazione resta dunque in evoluzione, con il futuro di Lang in bilico tra una permanenza a Napoli (difficile) e un ritorno in Turchia (possibile, ma tutto da verificare). La finestra di mercato invernale si preannuncia calda per l’attaccante olandese.