Langella: «Juve Stabia, abbiamo tanti talenti giovani. E De Laurentiis…»

Le parole di Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, dopo la conquista della promozione dei campani in Serie B

La promozione in Serie B della Juve Stabia è una delle notizie più importanti del calcio italiano di questi giorni. O, comunque, una di quelle che trasmettono felicità, espressa dal presidente Andrea Langella in un’intervista al Corriere dello Sport.

I PROTAGONISTI – «Adorante e Bellich sono le punte di diamante. Lovisa è geniale, io lo chiamo il giovane vecchio, tira fuori giocatori dal cilindro con estrena facilità. Pagliuca è il nostro capobranco perché lo seguono tutti».

I COMPLIMENTI DI DE LAURENTIIS – «Ci siamo scambiati battute e complimenti, mi ha chiamato quasi subito. Può nascere una sinergia e magari possiamo pensare a una nuova amichevole visto che dopo la prima loro hanno vinto lo scudetto e dopo la seconda per noi è arrivata la promozione. Vedremo, di sicuro per rinforzarci anche da loro potrebbe arrivare un aiuto».

LA BATTUTA DI ADL – «Ha detto che sono stato più furbo perché ho speso meno di lui».

PIEDI PER TERRA – «Senza dubbio, la C è un campionato importante, la B ancora di più. E poi auspico, e scusate se lo ribadisco, una riforma: oggi essere promossi con i playoff è troppo complicato, quasi impossibile».

SETTORE GIOVANILE – «In Campania abbiamo dei talenti importanti, noi abbiamo un vivaio storico che sto portando avanti con tanto impegno perché stanno uscendo talenti. Tornando alla domanda di prima dobbiamo restare con i piedi per terra perché nella prossima stagione la B s’annuncia come una serie A2 con squadre che investono molto più di noi. E dovremo farci trovare pronti».

ANDARE OLTRE LE ASPETTATIVE – «Ci proveremo. Continueremo a lavorare anche se adesso ci stiamo godendo questa incredibile gioia. La nostra è stata un’annata veramente eccezionale. Abbiamo puntato sulla sostenibilità e col passare del tempo ci siamo resi conto che la squadra aveva un grande valore a livello umano e sportivo per compiere quest’impresa. Non abbiamo mai perso in casa, siamo la rosa più giovane. Insomma, siamo felici».